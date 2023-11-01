Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин однодв. д.Журавинки Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пыжев Василей Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пыжев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Пыжева) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Алексеевич

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