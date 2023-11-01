Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин однодв. д.Журавинки Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Пыжев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Пыжев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Пыжева) Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Алексеевич