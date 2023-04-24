Глуховскова Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глуховсков Александр Петрович
Отец ребёнка: Глуховсков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глуховсков Петр
Рождение ребёнка
05.10.1922
Сын: Глуховсков Виктор Петрович
Отец ребёнка: Глуховсков Петр
Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Идентификатор:768739 https://ru.stsg.de/cms/node/11118?suchwort=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&beginn=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8... Показать все
Смерть
Неизвестно