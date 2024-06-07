Пелагея Семенова (Семеновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1839
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Германова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Абрамов (Абрамович)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1847
Сын: Германов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Абрамов (Абрамович)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно