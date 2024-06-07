Пелагея Семенова (Семеновна) 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Семенова (Семеновна)

Пелагея Семенова (Семеновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 или 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1839

Муж: Федор Абрамов (Абрамович)

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Германова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Абрамов (Абрамович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Германов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Абрамов (Абрамович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.