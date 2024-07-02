Скорых (Лопатина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1954
Отец ребёнка: Скорых Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1956
Дочь: Сафиуллина (Скорых) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Скорых Алексей Васильевич
Алтайский край с.Петропавловское
Рождение ребёнка
1958
Сын: Скорых Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Скорых Алексей Васильевич
Смерть
2019