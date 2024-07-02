Скорых (Лопатина) Александра Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скорых (Лопатина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1954

Сын: Скорых Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Скорых Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1956

Дочь: Сафиуллина (Скорых) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Скорых Алексей Васильевич

Алтайский край с.Петропавловское
Рождение ребёнка
1958

Сын: Скорых Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Скорых Алексей Васильевич

Смерть
2019

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