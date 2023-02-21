Соломатов Пётр Никофорович
Место рожденияБелая
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Белая
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1808
Сын: Соломатов Матвей Петрович
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Харитинья Петровна
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно