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Соломатов Пётр Никофорович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Соломатов Никифор Иванович

Мать: Соломатова Елена Васильевна

Белая
Рождение ребёнка
1805

Сын: Соломатов Василий (ст.)

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1808

Сын: Соломатов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Харитинья Петровна

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соломатов Иван Петрович

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Рождение ребёнка
1825

Сын: Соломатов Василий (мл.)

Мать ребёнка: Соломатова Дарья Герасимовна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломатова Дарья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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