Купленая Неонилла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Купленая) Василиса
Отец ребёнка: Купленый Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купленый Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купленый Пётр
Отец ребёнка: Купленый Яков
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Купленый Андрей
Отец ребёнка: Купленый Яков
Рождение ребёнка
19.07.1893
Сын: Купленый Илья
Отец ребёнка: Купленый Яков
Смерть
Неизвестно