Купленая Неонилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленая Неонилла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Купленая) Василиса

Отец ребёнка: Купленый Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купленый Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купленый Пётр

Отец ребёнка: Купленый Яков

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Купленый Андрей

Отец ребёнка: Купленый Яков

Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Купленый Илья

Отец ребёнка: Купленый Яков

Смерть
Неизвестно

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