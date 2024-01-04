Крюков Сивериан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти20.02.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Крюков Никифор Сивирьянович
Мать ребёнка: Крюкова ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Крюков Федор Северианович
Мать ребёнка: Крюкова ?
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Крюков Савелий Сиверьянович
Мать ребёнка: Крюкова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1897