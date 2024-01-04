Крюков Сивериан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Сивериан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

20.02.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Крюков Никифор Сивирьянович

Мать ребёнка: Крюкова ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Крюков Федор Северианович

Мать ребёнка: Крюкова ?

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Крюков Савелий Сиверьянович

Мать ребёнка: Крюкова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1897
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