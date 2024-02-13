Лиховченко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко ?

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Отец ребёнка: Лиховченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Лиховченко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Гаврила Петрович

Отец ребёнка: Лиховченко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиховченко Петр

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость,прожила больше 100.Считалась ведьмой.лечила людей.
Похороны
Неизвестно

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