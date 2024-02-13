Лиховченко ?
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна
Отец ребёнка: Лиховченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Лиховченко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Гаврила Петрович
Отец ребёнка: Лиховченко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лиховченко Петр
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость,прожила больше 100.Считалась ведьмой.лечила людей.
Похороны
Неизвестно