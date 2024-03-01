Потерина Екатерина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потерина Екатерина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потерина Анна Павловна

Отец ребёнка: Потерин Павел Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потерин Павел Евдокимов

Рождение ребёнка
?.02.1919

Дочь: Потерина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Потерин Павел Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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