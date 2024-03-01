Потерина Екатерина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потерина Анна Павловна
Отец ребёнка: Потерин Павел Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1919
Дочь: Потерина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Потерин Павел Евдокимов
Смерть
Неизвестно