(Пятовская) Павла Артемьевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1887
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
23.05.1887
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Крещена 23 мая священником Ювеналиев Поповым и псаломщиком Павлом Безпутиным | Восприемники: Восприемница: крестьянская девица той же деревни Мария Дмитриевна Пятовская
Смерть
Неизвестно