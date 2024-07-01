(Пятовская) Павла Артемьевна 20.05.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пятовская) Павла Артемьевна

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1887

Отец: Пятовский Артемий Павлович

Мать: Пятовская (Шутова) Евгения Васильевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
23.05.1887
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Крещена 23 мая священником Ювеналиев Поповым и псаломщиком Павлом Безпутиным | Восприемники: Восприемница: крестьянская девица той же деревни Мария Дмитриевна Пятовская
Смерть
Неизвестно

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