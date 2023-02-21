Ромашов Андрей Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашов Андрей Никонорович

Ромашов Андрей Никонорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашов Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Ромашов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Анастасия(Тюня) Александровна

Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ромашова Анастасия(Тюня) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Анастасия(Тюня) Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close