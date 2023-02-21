Ромашов Андрей Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромашов Никонор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1926
Сын: Ромашов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Ромашова Анастасия(Тюня) Александровна
Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ромашова Анастасия(Тюня) Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ромашова Анастасия(Тюня) Александровна
Смерть
Неизвестно