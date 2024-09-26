Кобзева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Кобзев Павел Антонович
Рождение ребёнка
20.06.1914
Отец ребёнка: Кобзев Павел Антонович
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Кобзев Павел Антонович
Смерть
Неизвестно