Кобзева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Кобзев Павел Антонович

Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Кобзев Василий Павлович

Отец ребёнка: Кобзев Павел Антонович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кобзев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Кобзев Павел Антонович

Смерть
Неизвестно

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