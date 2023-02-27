(Дресвянина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дресвянин Борис
Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дресвянин Ефим
Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дресвянин Прокофий
Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дресвянин Василий
Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянин Сидор
Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дресвянин Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно