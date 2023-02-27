(Дресвянина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дресвянина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дресвянин Борис

Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дресвянин Ефим

Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дресвянин Прокофий

Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дресвянин Василий

Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянин Сидор

Отец ребёнка: Дресвянин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянин Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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