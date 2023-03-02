Белоусов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Белоусов Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Алексей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Раиса
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Губернский секретарь Оренбург
Смерть
Неизвестно