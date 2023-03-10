Флагге (Флагге (Флягге)) Глафира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1823
Сын: Флагге (флягге) Николай Александрович
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1826
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
16.01.1828
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1830
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович
Смерть
1837
Похороны
Неизвестно
РФ, Москва, Ваганьковское кладбище - Vagankovskoe