Флагге (Флагге (Флягге)) Глафира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флагге (Флагге (Флягге)) Глафира Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1837

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1823

Сын: Флагге (флягге) Николай Александрович

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1826

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.01.1828

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.1830

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1837
Похороны
Неизвестно
РФ, Москва, Ваганьковское кладбище - Vagankovskoe
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