(Буздалина) Прасковья Петровна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Буздалин Михаил Федорович07.11.1906 г.р.
(Буздалина) Анисья Федоровна24.12.1911 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буздалин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич
Рождение ребёнка
07.11.1906
Сын: Буздалин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич
Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1911
Дочь: (Буздалина) Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич
Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1914
Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич
Российская империя
Рождение ребёнка
1925
Сын: Буздалин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич