(Буздалина) Прасковья Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Буздалина) Прасковья Петровна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Буздалин Михаил Федорович07.11.1906 г.р.
(Буздалина) Анисья Федоровна24.12.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буздалин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич

Рождение ребёнка
07.11.1906

Сын: Буздалин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич

Российская империя

Рождение ребёнка
24.12.1911

Дочь: (Буздалина) Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич

Российская империя

Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Буздалин Иван Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич

Российская империя

Рождение ребёнка
1925

Сын: Буздалин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Буздалин Федор Ильич

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