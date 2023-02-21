Ходырева (Иванцовых) Агрипина Мосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Иванцовых) Агрипина Мосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Ходырев Агафон Данилович

Отец ребёнка: Ходырев Данило Евдокимович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ходырев Кирило Данилович

Отец ребёнка: Ходырев Данило Евдокимович

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Ходырев Нестер Данилович

Отец ребёнка: Ходырев Данило Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Данило Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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