Ходырева (Иванцовых) Агрипина Мосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Данило Евдокимович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Данило Евдокимович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Данило Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно