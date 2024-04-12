Козлов Никифор Фокич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Козлов Фока Тихонович
Мать: Козлова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Козлова Авдотья Никифоровна
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1834
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Козлова Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1837
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Козлова Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1844
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Козлов Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1848
Сын: Козлов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Козлова Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно