Козлов Никифор Фокич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Никифор Фокич

Козлов Никифор Фокич

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Козлов Фока Тихонович

Мать: Козлова Варвара Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Козлова Авдотья Никифоровна

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1834

Сын: Козлов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Козлова Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.1837

Сын: Козлов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Козлова Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.04.1844

Сын: Козлов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Козлов Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Козлов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Козлова Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Козлова Аксинья Ивановна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close