Савин Потап Алферов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев
Мать: Савина Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Савин Иоаким Потапов
Мать ребёнка: Анисия Архипова
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Савин Анисим Потапов
Мать ребёнка: Анисия Архипова
Работа или профессия
Неизвестно
кожевник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Архипова
Смерть
Неизвестно