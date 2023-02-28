Савин Потап Алферов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Потап Алферов

Савин Потап Алферов

avatar

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Около 1667 г.р.

Жена

Между 1697 и 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев

Мать: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Савин Иоаким Потапов

Мать ребёнка: Анисия Архипова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Савин Анисим Потапов

Мать ребёнка: Анисия Архипова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
кожевник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Архипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close