Семененко Никита Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемененко Никита Емельянович

Семененко Никита Емельянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Семененко Емельян Семёнович

Мать: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Семененко Марфа Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семененко Афанасий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Семененко Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семененко Марфа Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Семененко Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close