Семененко Никита Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Семененко Емельян Семёнович
Мать: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Семененко Марфа Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семененко Афанасий Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семененко Марфа Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Семененко Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно