Вахитов Габдрафик Габдульвахитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитов Габдрафик Габдульвахитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

15.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сафин Габдульвахит

Мать: Сафин Хасбиямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Тагирова (Вахитова) Ситдика Габдрафиковна

Мать ребёнка: Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна

Мать ребёнка: Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна

Смерть
15.05.1956
Похороны
Неизвестно

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