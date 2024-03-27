Вахитов Габдрафик Габдульвахитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти15.05.1956
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Сафин Габдульвахит
Мать: Сафин Хасбиямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна
Рождение ребёнка
Около 1906
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна
Мать ребёнка: Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна
Смерть
15.05.1956
Похороны
Неизвестно