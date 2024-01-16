Корзников Пётр Матвеевич
Место рожденияд. Пестерево Пронинской волости
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
д. Пестерево Пронинской волости
Бракосочетание
30.10.1866
д. Пестерево Пронинской волости
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Михайловна
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1879
Сын: Корзников Аполлос Петрович
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Михайловна
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1882
Сын: Корзников Григорий Петрович
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Михайловна
д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
Неизвестно