Корзников Пётр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Пётр Матвеевич

Корзников Пётр Матвеевич

Место рождения

д. Пестерево Пронинской волости

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Корзников Матвей Григорьевич

Мать: Корзникова Маремьяна Маркеловна

д. Пестерево Пронинской волости
Бракосочетание
30.10.1866

Жена: Корзникова Наталья Михайловна

д. Пестерево Пронинской волости
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1875

Сын: Корзников Илья Петрович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Михайловна

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1879

Сын: Корзников Аполлос Петрович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Михайловна

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1882

Сын: Корзников Григорий Петрович

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Михайловна

д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close