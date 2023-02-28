Рычагов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычагов Павел Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1911

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1911
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1931
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
По 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1937
Испания
Место жительства
С 1937
Китай
Место жительства
С 1938
Дальний Восток
Смерть
28.10.1941
Самара, Самара, Самарская область
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