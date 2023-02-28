Боровиков Никита Евменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровиков Никита Евменович

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Место рождения

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Боровиков Евмен

Мать: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Боровиков Александр Никитьевич

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: Фролова Иванова Мария Никитична

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Боровиков Алексей Никитьевич

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Ануфриева Анна Никитична

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Боровикова Мария Никитична

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Повадырева Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Иван Никитьевич

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова Наталья Матвеевна

Смерть
Около 1938
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