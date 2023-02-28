Боровиков Никита Евменович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Боровиков Евмен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1908
Сын: Боровиков Александр Никитьевич
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: Фролова Иванова Мария Никитична
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Боровиков Алексей Никитьевич
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Ануфриева Анна Никитична
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Боровикова Мария Никитична
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Повадырева Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Иван Никитьевич
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1938