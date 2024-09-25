Бергаев Егор (Георгий) Васильевич
Место рожденияПокровка
Дата рождения23.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1884 ст.
Отец: Бергаев Василий Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1902 ст.
Мать ребёнка: Александра Аристарховна
Плаксины, Имилеевская волость, Николаевский уезд
Мать по МК1902г: Александра Аристарховна По другим МК (браки, сиблинги): Александра Гавриловна Ко(а)рташёва
Смерть
Неизвестно