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Бергаев Егор (Георгий) Васильевич

Место рождения

Покровка

Дата рождения

23.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1884 ст.

Отец: Бергаев Василий Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бергаева (Корташёва) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
12.12.1902 ст.

Сын: Бергаев Пëтр Егорович

Мать ребёнка: Александра Аристарховна

Плаксины, Имилеевская волость, Николаевский уезд
Мать по МК1902г: Александра Аристарховна По другим МК (браки, сиблинги): Александра Гавриловна Ко(а)рташёва
Смерть
Неизвестно

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