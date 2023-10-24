Осипова (Спирина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Спирина) Татьяна Дмитриевна

Осипова (Спирина) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха

Дата рождения

21.01.1918

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1918

Отец: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
07.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Александр Иванович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close