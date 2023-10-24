Осипова (Спирина) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Дата рождения21.01.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1918
Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
07.05.1938
Рождение ребёнка
21.05.1947
Рождение ребёнка
16.02.1951
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома