Тамашеня Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти24.03.2020
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Тамашеня Петр Петрович
Мать: Тамашеня Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
25.11.1972
Дочь: Тамашеня Наталья Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1984
Дочь: Савчук Алла Петровна
Мать ребёнка: Шахова Татьяна Андреевна
Копыль, Копыльский район, Минская область
Смерть
24.03.2020