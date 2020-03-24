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Тамашеня Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

24.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Тамашеня Петр Петрович

Мать: Тамашеня Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
25.11.1972

Дочь: Тамашеня Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1984

Дочь: Савчук Алла Петровна

Мать ребёнка: Шахова Татьяна Андреевна

Копыль, Копыльский район, Минская область
Смерть
24.03.2020
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