Беляев Василий Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Василий Ипатьевич

Беляев Василий Ипатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Беляева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Беляева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Василиевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Беляева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Прасковья Васильевна

Смерть
1831
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close