Беляев Василий Ипатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Беляева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Беляева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Работа или профессия
1816
Священник Василиевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Беляева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831