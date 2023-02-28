Бебелин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти06.05.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
20.10.1950
Сын: Бебелин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Бебелина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
?.05.1952
Сын: Бебелин Александр Павлович
Мать ребёнка: Бебелина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бебелина Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бебелин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Бебелина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бебелина Клавдия
Смерть
06.05.?