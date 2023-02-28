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Бебелин Павел Иванович

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Место рождения

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

06.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1950

Сын: Бебелин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Бебелина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
?.05.1952

Сын: Бебелин Александр Павлович

Мать ребёнка: Бебелина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебелин Николай Павлович

Мать ребёнка: Бебелина Клавдия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебелин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Бебелина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Клавдия

Смерть
06.05.?
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