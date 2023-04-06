Румянцева Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Любовь Андреевна

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Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Дмитриев Сергей Дмитриевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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