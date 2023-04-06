Румянцева Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно