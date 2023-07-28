Митинов Максим Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности