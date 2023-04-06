Кувыркин Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения18.04.1903
Дата смерти22.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1903
Крещение
18.04.1903
Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Константин Димитриев Моругин и крестьянская вдова Наталия Иванова Пузина. Таинство крещения совершал священник Александр Торопов с исправляющ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1903
Причина смерти: от простуды (ГАЯО ф.230, оп.11, д.810 лист 127 об-128, запись № 12) | Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Константин Димитриев Моругин и крестьянская вдова Ната... Показать все
Похороны
23.10.1903
Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Константин Димитриев Моругин и крестьянская вдова Наталия Иванова Пузина. Таинство крещения совершал священник Александр Торопов с исправляющ... Показать все