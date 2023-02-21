Гавриленко Кондрат Романович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Кондрат Романович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Гавриленко Михаил Кондратович

Мать ребёнка: Гавриленко Федора Филипповна

Рождение ребёнка
31.03.1919

Сын: Евфимий Кондратович

Мать ребёнка: Гавриленко Федора Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Федора Филипповна

Смерть
Неизвестно
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