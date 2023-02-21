Гавриленко Кондрат Романович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1911
Сын: Гавриленко Михаил Кондратович
Мать ребёнка: Гавриленко Федора Филипповна
Рождение ребёнка
31.03.1919
Сын: Евфимий Кондратович
Мать ребёнка: Гавриленко Федора Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно