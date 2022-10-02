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Шитов Илья Викторович
Шитов Илья Викторович
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Место рождения
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Дата рождения
02.10.2022
Пол
Мужской
Отец
Шитов Виктор Ильич
1993 г.р.
Мать
Землянова Валентина Валентиновна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2022
Отец:
Шитов Виктор Ильич
Мать:
Землянова Валентина Валентиновна
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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