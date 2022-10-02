Шитов Илья Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Илья Викторович

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Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

02.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1993 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2022

Отец: Шитов Виктор Ильич

Мать: Землянова Валентина Валентиновна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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