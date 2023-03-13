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Рязанов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1867

Отец: Резанов Яков Епифанович

Мать: Рязанова Стефанида Ларионовна

Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
15.08.1895

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
01.09.1901

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Рязанов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Екатерина Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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