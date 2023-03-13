Рязанов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1867
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
15.08.1895
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
01.09.1901
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Рязанов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Рязанова Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно