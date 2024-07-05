Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1899
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Trachtenberg Zelig
Отец ребёнка: Trachtenberg Dovber (Berko)
Рождение ребёнка
15.01.1902
Сын: Trachtenberg Efraim
Отец ребёнка: Trachtenberg Dovber (Berko)