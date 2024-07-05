Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah Между 1873 и 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1899

Муж: Trachtenberg Dovber (Berko)

Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Trachtenberg Zelig

Отец ребёнка: Trachtenberg Dovber (Berko)

Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Trachtenberg Efraim

Отец ребёнка: Trachtenberg Dovber (Berko)

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