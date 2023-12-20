Мизунов Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМизунов Моисей

Мизунов Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Мизунов Николай Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Мизунов Арсений Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.