Изгачев Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзгачев Григорий Ильич

Изгачев Григорий Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Изгачев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Изгачев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Изгачева Агафья Ивановна

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Изгачев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: ?

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимушкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Изгачева Агафья Ивановна

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close