Изгачев Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Изгачев Илья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Изгачев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Изгачева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Изгачев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изгачев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изгачев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимушкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Изгачева Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно