Брыксин Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брыксин Тимофей
Мать: Брыксина Фиона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брыксин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1911
Дочь: Саматуева - Брыксина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Антонова - Брыксина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна
Смерть
Неизвестно