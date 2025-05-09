Брыксин Дмитрий Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыксин Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брыксин Тимофей

Мать: Брыксина Фиона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыксин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыксин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыксина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
04.09.1911

Дочь: Саматуева - Брыксина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Антонова - Брыксина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Брыксина Наталья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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