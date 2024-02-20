Тулатова (Канукова) Госамайхо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канукова Зарада
Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есенова Гошада
Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубатиева Делет-Хан
Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Кызмида
Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Беслан-Хаджи
Смерть
Неизвестно