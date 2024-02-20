Тулатова (Канукова) Госамайхо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Канукова) Госамайхо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канукова Зарада

Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есенова Гошада

Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубатиева Делет-Хан

Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Кызмида

Отец ребёнка: Тулатов Беслан-Хаджи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Беслан-Хаджи

Смерть
Неизвестно
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