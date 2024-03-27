(Мухтарова) Дарумяляк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Умяров Ибнуябен
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен
Отец ребёнка: Умяров Ибнуябен
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Умяров Ибнуябен
Смерть
Неизвестно