(Мухтарова) Дарумяляк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухтарова) Дарумяляк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умяров Ибнуябен

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен

Отец ребёнка: Умяров Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шарафутдин Бин Ибнуябен

Отец ребёнка: Умяров Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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