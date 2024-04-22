Самичева (Мусурякова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самичева (Мусурякова) Анна Васильевна

Место рождения

Хвостово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвостово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
17.01.1919

Муж: Самичев Фёдор Александрович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1919

Дочь: Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1922

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1923

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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