Самичева (Мусурякова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
17.01.1919
Рождение ребёнка
26.10.1919
Дочь: Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1922
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1923
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Самичев Фёдор Александрович
Смерть
Неизвестно