Сипкина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСипкина Евдокия Тимофеевна

Сипкина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1920

Дата смерти

01.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1920

Отец: Сипкин Тимофей Герасимович

Мать: Сипкина Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
09.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рутчин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рутчин Николай

Рождение ребёнка
09.04.1943

Дочь: Кукушкина (Рутчина) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Рутчин Николай

Смерть
01.11.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.