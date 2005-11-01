Сипкина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1920
Дата смерти01.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1920
Рождение ребёнка
09.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рутчин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рутчин Николай
Рождение ребёнка
09.04.1943
Дочь: Кукушкина (Рутчина) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Рутчин Николай
Смерть
01.11.2005