Пученичев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПученичев Иван

Пученичев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пученичева) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1910

Сын: Пученичев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Камешник, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.