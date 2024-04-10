Пученичев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пученичева) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1910
Мать ребёнка: не указана
Камешник, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно