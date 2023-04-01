Полстянова (Козлихина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полстянова (Козлихина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полстянов Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полстянова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полстянов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полстянов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полстянов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

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