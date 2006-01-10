Ахметзакиев Рамиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1967
Дата смерти10.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1967
Отец: Ахметзакиев Габдулхай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.2006
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)