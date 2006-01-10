Ахметзакиев Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзакиев Рамиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1967

Дата смерти

10.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1967

Отец: Ахметзакиев Габдулхай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.2006
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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