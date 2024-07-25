Алмаев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмаев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алмаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алмаева Татьяна

Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Алмаева Татьяна

Смерть
Неизвестно

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