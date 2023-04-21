Аксёнов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Иван Алексеевич

Мать: Аксёнова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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