Аксёнов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Аксёнова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Елизавета
Смерть
Неизвестно