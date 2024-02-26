Афанасьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Волженина Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Афанасьев Леонтий Лукьянович
Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Ефим Леонтьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Леонтий Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно