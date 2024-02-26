Афанасьева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Волженина Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Афанасьев Леонтий Лукьянович

Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Леонтий Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Леонтий Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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