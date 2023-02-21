Киприянова (Егорова) Елена Ивановна
Место рожденияд. Екатериновка, Уинского р-на, Перм. губ., Рос.имп.
Дата рождения16.05.1888
Дата смерти12.12.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1888
Отец: Егоров Иван
Мать: не указана
д. Екатериновка, Уинского р-на, Перм. губ., Рос.имп.
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Киприянов Ростислав Иванович
Отец ребёнка: Киприянов Иван Фёдорович
с. Уинское, Пермская обл.
Смерть
12.12.1961
с. Копально, Чусовского р-на, Перм. обл., СССР