Киприянова (Егорова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиприянова (Егорова) Елена Ивановна

Киприянова (Егорова) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

д. Екатериновка, Уинского р-на, Перм. губ., Рос.имп.

Дата рождения

16.05.1888

Дата смерти

12.12.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1888

Отец: Егоров Иван

Мать: не указана

д. Екатериновка, Уинского р-на, Перм. губ., Рос.имп.
Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Киприянов Ростислав Иванович

Отец ребёнка: Киприянов Иван Фёдорович

с. Уинское, Пермская обл.
Смерть
12.12.1961
с. Копально, Чусовского р-на, Перм. обл., СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close